МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.

"Взять и раздать все, что было сформировано в министерстве финансов за последние годы как подушка безопасности — такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант привлечения части ресурсов на решение текущих задач", — сказал Котяков в эфире передачи "Познер" на "Первом канале", отвечая на вопрос о том, рассматривался ли вариант о том, чтобы раздать ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) россиянам.

Министр добавил, что вариант выделения части средств ФНБ для поддержки россиян, находящихся в наиболее трудном положении, рассматривался.

По словам министра, 80% бедных в стране — это семьи с детьми. Часть мер, например, выплата на детей от 3 до 16 лет попадают в наиболее нуждающуюся категорию граждан.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия могла бы пойти на эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, если бы рубль был мировой резервной валютой. Глава Банка России Эльмира Набиуллина заявляла, что Центробанк поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам в текущей сложной ситуации, но не следует путать такую поддержку с "вертолетными" деньгами — печатанием денег и раздачей их населению, поскольку это может привести к негативным последствиям.