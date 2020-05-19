МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Спрос на авиарейсы между Россией и США очень высокий, что может привести к возобновлению регулярного авиасообщения между странами, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"На последней встрече посол (США Джон Салливан – ред.) говорил о том, какие действия посольство США предпринимает сейчас для помощи американским гражданам, которые хотели бы вернуться в США. Это было связано с рейсами, которые "Аэрофлот" организует время от времени. Эти рейсы пока нерегулярные, хотя ходит слух, что будут возобновляться и регулярные рейсы, пусть и не так часто, как раньше. Спрос на нынешние нерегулярные рейсы очень высокий", — отметил Родзянко.

"Что касается отношений стран, посол Салливан говорил положительно, что у него есть доступ на нужные встречи, и он очень доволен тем, как его принимают. Он повторил, что его задача – улучшить отношения с Россией. Он также отметил, что есть и спорные вопросы в отношениях, но их обсуждения, как мне представляется из его слов, проходят более нормально, чем было раньше — менее эмоционально", — также рассказал собеседник агентства.

На прошлой неделе посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ в США за содействием в выезде в Россию для воссоединения с семьями. Ранее очередной рейс "Аэрофлота" вывез из Нью-Йорка в Россию 369 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.