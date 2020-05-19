МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Законопроект, предусматривающий получение вида на жительство за покупку недвижимости в России, — это шаг вперед, однако он должен быть частью продуманной общей политики по привлечению инвестиций, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

В четверг газета "Известия" написала, что министерство экономического развития подготовило законопроект, принятие которого позволит иностранным предпринимателям получить вид на жительство за покупку недвижимости на территории России.

"Американцы, работающие здесь долгое время, достаточно часто покупают жилую недвижимость. Также и компании — покупают или долгосрочно арендуют деловую недвижимость. Поэтому новая программа представляет интерес, и конечно, с одной стороны, это шаг вперед, но с другой — хотелось бы, чтобы это было не отдельным шагом, а частью общей политики", — отметил Родзянко.

Он также отметил, что палата пока не участвовала в обсуждении этого проекта. "Сам проект, действительно, мне нравится, но возникает ряд вопросов. Например, я купил недвижимость 20 лет назад, будет ли это означать, что я смогу получить вид на жительство? Или это только для тех, кто покупает новую недвижимость? Второй вопрос: какой должна быть минимальная цена приобретаемой недвижимости? Такого рода программы в других странах очень часто имеют какой-то минимальный порог. То есть, если я куплю "однушку" в скромном районе, хватит ли этого, или нужно покупать что-то более солидное?", — рассуждает он.

"Конечно, это интересный проект и это положительный шаг. С другой стороны, я не вижу последовательности в политике. Мы в последнее время заняты таким вопросом: малый бизнес, где доля иностранного участия более 49%, не имеет права получать господдержку по программам преодоления последствий коронавируса. То есть, где-то иностранцев хотят, а где-то — не очень. Если была бы последовательность в политике, она бы прослеживалась через все шаги", — уверен собеседник агентства.

"Кроме того, Майкл Калви и его коллеги все еще под арестом, и это тоже не говорит нам о том, что деловая среда во всех отношениях хороша. Мне понятно, что это за программа, она есть в других странах, и, если будет реализована здесь, то действительно поможет облегчить для иностранцев возможности жить, работать и инвестировать в Россию. Но хотелось бы, чтобы это была последовательная государственная политика по отношению к иностранным инвесторам, а не какие-то отдельные акции", — заключил Родзянко.