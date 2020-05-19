МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в январе-марте 2020 года неожиданно сократилась до 3,9% с уровня декабря-февраля в 4%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста до 4,4%.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 3,8%.

Число безработных в стране старше 16 лет в январе-марте составило 1,348 миллиона человек, увеличившись на 58 тысяч по сравнению с показателем за декабрь-февраль и на 50 тысяч по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Количество занятых британцев старше 16 лет в январе-марте выросло в годовом выражении на 448 тысяч и составило 33,144 миллиона человек, или 79,8% трудоспособного населения.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла в годовом выражении на 2,4%, хотя аналитики ждали роста на 2,6%. Показатель без учета бонусов увеличился на 2,7%, что оказалось выше прогноза аналитиков в 2,6%.