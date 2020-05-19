МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Экономическая политика властей Швеции во время пандемии COVID-19, а также отказ от жестких карантинных мер, не дали ощутимые результаты, пишет Financial Times.

Швеция одна из Скандинавских стран вводила на своей территории карантинные ограничения только на уровне рекомендаций. Нарушение этих мер на законодательном уровне не регулировалось.

Такое решение было принято властями страны с целью поддержания экономики Швеции.

По мнению главного экономиста Handelsbanken Кристины Ниман, оценивать последствия пандемии коронавируса для страны еще рано. Она допускает, что в итоге Швеция пострадает от вируса не меньше, чем остальные страны Европы.

"Экономическая активность в Швеции выглядит зловеще. Может быть, не так зловеще, как в других странах, но падение показателей было беспрецедентным", — в свою очередь прокомментировал изданию старший аналитик Capital Economics Дэвид Оксли.

Riksbank прогнозирует, что ВВП Швеции в долгосрочной перспективе может сократиться на 7-10%. Это, пишет издание, является катастрофической цифрой для северной страны.

На данном этапе в других странах Европы ситуация осложняется для экономики тем, что власти только начинают снимать ограничения и многие процессы в странах приходится запускать заново. При этом Швеция не останавливала экономические процессы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Швеции заразились коронавирусом более 30 тысяч человек, умерли больше 3 600 пациентов.

При этом в соседних странах — Норвегии и Финляндии — число инфицированных составляет 8197 человек и 6347 человек. Число умерших в обеих странах не превышает 300 человек.