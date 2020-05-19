МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. США полностью прекратят финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и пересмотрит свое членство в ней в случае, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, которые требует Вашингтон. Об этом сообщается в письме президента США Дональда Трампа на имя директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По мнению Трампа, его администрация провела расследование неудачной, по их мнению, реакции ВОЗ на пандемию коронавируса в Китае.

"Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР", — Каписал Трамп в Twiter.

Глава Белого дома требует от ВОЗ "предпринять значимые существенные улучшения". Среди таких мер — "проявление независимости от Китая".

"Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого", — подчеркивает Трамп в письме к главе ВОЗ.

Президент США добавляет, что уже начал вести обсуждение с ВОЗ вопроса реформирования организации.

Напомним, что в апреле текущего года Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ, обвинив организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса, а также в несвоевременном информировании о ней мирового сообщества.

Эти слова президента прозвучали на фоне сложной ситуации с пандемией COVID-19 в США. Страна вышла на первое место и по числу заболевших граждан, и по числу умерших. Сам Трамп был обвинен в том, что слишком поздно ввел необходимые ограничительные меры для борьбы с пандемией.

По данным на утро 19 мая, в США заболели коронавирусом более 1,55 млн человек, умерли — более 91 тысячи.