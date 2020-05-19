МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Австралийский экспорт вина, морепродуктов, овсяной крупы, фруктов и молочных продуктов находится под угрозой введения "санкций" со стороны Китая в ответ на призывы Австралии провести расследование происхождения коронавируса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Китайские чиновники составили список товаров, которые могут стать целью преследования путем более строгих проверок качества, антидемпинговых расследований или пошлин", — пишет агентство. Кроме того, речь может идти о задержках таможенного оформления товаров или "использования государственных средств массовой информации для поощрения бойкота потребителей".

При этом источники отметили, что окончательное решение по мерам еще не принято и будет зависеть от того, как Австралия ответит на возражения Китая. По их словам, "Китай не намерен публично признавать связь между своими действиями в области торговли и призывом Австралии провести международное расследование".

В конце апреля министр внутренних дел Австралии Питер Даттон призвал власти Китая предоставить информацию о происхождении нового коронавируса, отметив, что долг Китая ответить на вопросы и предоставить информацию, чтобы люди четко понимали, что именно произошло. В понедельник австралийские СМИ сообщили, что по меньшей мере 116 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа. При этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что страна считает преждевременным начинать расследование обстоятельств вспышки пандемии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.