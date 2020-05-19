МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае вырос до 51 пункта с 28,2 пункта в апреле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора только до 32 пунктов.

Отмечается, что это второй подряд месяц роста показателя. "Растет оптимизм относительно того, что разворот в экономике начнется с лета. Это также отражается в значительном улучшении ожиданий по отдельным секторам. По мнению опрошенных экспертов финансового рынка, ожидается, что экономический рост снова начнет набирать силу в четвертом квартале 2020 года. Однако процесс восстановления займет много времени. Только в 2022 году экономический рост вернется к уровню 2019 года", — приводятся в релизе слова президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в мае снизился до минус 93,5 пункта с минус 91,5 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали рост индикатора до минус 88 пунктов.

Индекс текущих экономических условий в еврозоне в мае уменьшился до минус 95 пункта с минус 93,9 пункта месяцем ранее, индекс экономических ожиданий — вырос до 46 пункта с 25,2 пункта в апреле.