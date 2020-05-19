МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ направил в правительство предложение о продлении на год, до 1 января 2022 года, действия ЕНВД для индивидуальных предпринимателей, следует из письма ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

"В части единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД). Минфином России подготовлено и направлено в правительство Российской Федерации предложение о продлении применения индивидуальными предпринимателями ЕНВД на один год, до 1 января 2022 года", — говорится в документе.

В конце апреля Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросили о налоговых отсрочках для всех компаний, пострадавших от пандемии коронавируса.

В частности, для малого бизнеса предлагалось ввести мораторий на уплату обязательных фиксированных платежей по специальным налоговым режимам (ПСН и ЕНВД), если у предпринимателя не было выручки за соответствующий отчетный период, а также продлить на три года срок применения режима ЕНВД, который должен завершиться в текущем году.

Минфин отмечает, что для обеспечения максимально комфортного перехода индивидуальных предпринимателей с ЕНВД на патентную систему налогообложения (ПСН) разработал с учетом мнения бизнес-сообщества и 31 марта внес в правительство проект закона, которым предусматривается расширение области применения ПСН. В связи с этим реализация предложений о продлении ЕНВД до 2024 года представляется нецелесообразной, отмечает министерство.