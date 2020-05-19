БЕРЛИН, 19 мая — ПРАЙМ. Пик падения экономики Германии из-за коронавируса пройден, однако ВВП страны упадет в 2020 году на более чем 7%, общий ущерб экономике от пандемии составит почти 300 миллиардов евро, говорится в исследовании экономического института IFO в Киле.

В исследовании, как сообщает пресс-служба института, использованы "новейшие индикаторы, которые впервые дают надежную картину об экономических последствиях пандемии коронавируса".

"Показатели, как расход электроэнергии и покупательская способность в городах, свидетельствуют о том, что пик падения пройден и экономическая активность в последствии ослаблений режима самоизоляции с начала мая вновь возобновила рост", — говорится в сообщении института.

Однако полное восстановление экономики Германии займет значительно больше времени, чем период острого кризиса, считают исследователи.

В частности, по данным института, в 2020 году ВВП ФРГ снизится на 7,1%, в 2021 году он вырастет на 7,2%. Мировой ВВП снизится, соответственно, на 4% и вырастет на 6,5%. В целом, потери Германии в результате пандемии составят почти 300 миллиардов евро, говорится в сообщении IFO.

В ходе кризиса, вызванного коронавирусом в текущем году, число безработных достигнет своего пика на отметке 3 миллиона человек, средняя квота безработных по итогам года составит 6,1%.