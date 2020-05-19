МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%, до 62,562 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

"По предварительным данным таможенной статистики в январе-апреле 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 62 562,1 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 5,1%", — говорится в сообщении.

В апреле стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 14,934 миллиарда долларов и по сравнению с мартом сократился на 14,2%. При этом импорт текстильных изделий и обуви сократился на 22,7% и составил 759,2 миллиона долларов, машиностроительной продукции — на 17,6%, до 7,169 миллиарда долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 15,4% до 1,89 миллиарда долларов. Объем импорта химической продукции остался на уровне предыдущего месяца и составил 3,271 миллиарда долларов.

В импорте текстильных изделий и обуви в апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года сократились закупки трикотажной одежды на 58,4%, обуви — на 54,7%, текстильной одежды — на 40,1%, трикотажного полотна — на 35,3%, хлопка — на 18,7%, химических нитей — на 18,4%, текстильных материалов — на 14,5%. При этом поставки готовых текстильных изделий возросли в 3,8 раза.

В импорте машиностроительной продукции сократились закупки средств наземного транспорта на 44,8%, летательных аппаратов — на 20,7%, механического оборудования — на 10,5%, электрооборудования — на 10,3%. При этом возросли поставки железнодорожных локомотивов на 10,6%, судов и плавучих средств — на 2,2%, инструментов и оптических аппаратов — на 1%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства сократился импорт зерновых культур на 56%, фруктов и орехов — на 24,6%, овощей — на 21,4%, молочных продуктов — на 19,3%, сахара — на 18,5%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 13,6%, масла растительного — на 12,7%, мяса и субпродуктов — на 10,7%, рыбы — на 5,6%, а ввоз табака возрос на 5,9%. В импорте химической продукции сократились закупки парфюмерно-косметических товаров на 24,6%, полимеров и каучука — на 10,4%, мыла и синтетических моющих средств — на 8,7%, продукции органической и неорганической химии — на 2,9%, а поставки фармацевтической продукции возросли на 36,5%.