МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россельхознадзор разрешил поставки в Россию из Южной Кореи молока и молочной продукции, термически обработанных для разрушения вируса ящура — ограничения отменяются в рамках гармонизации ветеринарных требований с рекомендациями Всемирной организации по охране здоровья животных, следует из указания российского ведомства и комментариев Россельхознадзора.

"Импорт из Республики Корея в Российскую Федерацию молока и молочной продукции, подвергнутых тепловой обработке, гарантирующей разрушение вируса ящура,… разрешен при условии включения таких предприятий в реестр предприятий третьих стран", — говорится в документе.

"В рамках гармонизации ветеринарных требований к ввозу продукции на территорию России с рекомендациями Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз из Кореи молочной продукции, прошедшей тепловую обработку, гарантирующую разрушение вируса ящура", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор в феврале 2010 года ввел временные ограничения на импорт в РФ ряда товаров из Южной Кореи в связи со вспышками ящура на территории страны. Ограничения касались ввоза, в частности, восприимчивых к ящуру животных, а также всех видов животноводческой продукции, включая готовые изделия, полученных от убоя таких животных.

В апреле 2020 года Россельхознадзор сообщил, что по согласованию с уполномоченными ведомствами стран ЕАЭС в реестр предприятий третьих стран включена южнокорейская компания Namyang Dairy Products, которая занимается производством молокосодержащей продукции. Согласно информации на сайте российского ведомства, пока это единственное предприятие Южной Кореи, которой разрешен ввоз молока и молочной продукции.

По данным таможенной статистики, до введения запрета Южная Корея не была значимым поставщиком молока или молочных продуктов в Россию. Например, импорт несгущенных молока и сливок в РФ в 2009 году составлял 13,8 тысячи тонн, и основной объем поставок (7,1 тысячи) приходился на Финляндию. Отдельной строкой импорт молока из Южной Кореи не фиксировался, а импорт из "прочих" стран составлял лишь 26 тонн.