ШАНХАЙ, 19 мая — Dow Jones. Отношения между США и Китаем давно не были столь напряженными, а пандемия Covid-19 сотрясла потребительский сектор во всех странах мира. Однако оба этих фактора не мешают американским компаниям делать ставку на Китай.

Самые разные компании – от Popeyes Louisiana Kitchen и Walmart Inc. до Tesla Inc. и Exxon Mobil Corp. – уверены, что долгосрочный потенциал расширения бизнеса в Китае по-прежнему перевешивает негативные факторы, включая замедление темпов экономического роста и геополитическую напряженность. Хотя пандемия вынудила многих пересмотреть цепочку поставок, чтобы меньше зависеть от Китая, те компании, которые открыли предприятия непосредственно в Китае и обслуживают местных клиентов, лишь расширяют присутствие.

"Если мы не будем расширяться на их рынке, то они займут наш. Лучше конкурировать на их территории, а не дожидаться, пока они оккупируют нашу", – уверен президент Торговой палаты ЕС в Китае Йорг Вуттке. Хотя некоторые компании отложат инвестиции в китайский бизнес на то время, когда станет легче строить долгосрочные прогнозы, "нужно сохранять инвестиционный оптимизм", добавил он.

За январь-март ВВП Китая снизился на 6,8%: из-за коронавируса страна пережила экономический спад впервые за сорок лет. Экономисты предупреждают, что восстановление будет непростым, так как уверенность потребителей пошатнулась на фоне подскочившей безработицы.

Политические риски работы в Китае возросли с приходом к власти Си Цзиньпина, который повышает влияние государства на общественную жизнь. Еще заметнее эти риски стали на фоне двухлетней торговой войны между США и Китаем и недавних скандалов насчет происхождения коронавируса и мер, принятых Китаем, с которого и началась пандемия. Выступая в четверг в передаче Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что США могут "полностью разорвать отношения" с Пекином.

В пятницу государственная китайская газета Global Times сообщила, что власти Китая готовы ввести санкции против таких американских компаний, как Apple Inc. и Boeing Co., в ответ на ограничения, принятые в США в отношении Huawei Technologies Co.

Тем не менее политическая борьба не мешает Китаю активно привлекать зарубежных инвесторов. В начале этого года в Китае приняли закон об иностранных инвестициях, который гарантирует защиту брендов и интеллектуальной собственности, а также предусматривает более прозрачные процедуры регулирования.

Прямые иностранные инвестиции США в экономику Китая за последние десять лет были стабильны и составляли в среднем 14 млрд долларов в год, что, согласно официальной статистике, составляет 10%–12% всего объема привлекаемых Китаем иностранных инвестиций.

В Rhodium Group считают, что приток инвестиций может сократиться, так как некоторые компании в нынешних условиях воздержатся от вложений в китайский бизнес. Апрельский опрос американских компаний, проведенный Торговой палатой США в Китае, показал, что 40% компаний намерены сократить запланированный объем инвестиций в Китай из-за неопределенности, вызванной Covid-19. Еще 36% сообщили, что не станут менять свой инвестиционный бюджет.

Для некоторых масштабы китайского рынка и возможность охватить 1,4 млрд местных потребителей остаются манящими вопреки пандемии и политическим разногласиям.

Ритейлеры надеются заработать на интересе представителей китайского среднего класса к доступным качественным товарам и услугам. Walmart в апреле заявила, что по-прежнему намерена увеличить количество своих магазинов в Китае более чем в два раза и за следующие 5–7 лет открыть на местном рынке около 500 новых торговых точек. Впервые об этих планах было объявлено в 2019 году, и компания от них не отказывается. Costco Wholesale Corp. готовится открыть в Китае минимум два новых магазина. Первый китайский магазин Costco Wholesale был открыт в прошлом году в Шанхае и уже привлек много покупателей.

Tesla расширяет свой шанхайский завод стоимостью 2 млрд долларов, где в декабре началось производство седанов Model 3. Позднее компания готовится начать здесь выпуск компактных кроссоверов Model Y. В видеоролике от 7 мая, снятом с помощью беспилотника и размещенном на YouTube, видно, что на территории предприятия строятся несколько новых корпусов. Компания не ответила на просьбу дать комментарии.

Тем временем химические компании воспользовались новым китайским законом, впервые разрешившим зарубежным компаниям быть стопроцентными собственниками местных химических предприятий. Exxon в прошлом месяце провела в городе Хойчжоу церемонию с участием государственных служащих, отметив тем самым прогресс в переговорах о строительстве местного химического комбината. Китайская сторона оценивает стоимость проекта в 10 млрд долларов. Представитель Exxon предупредил, что окончательные условия еще не утверждены и сроки будут скорректированы из-за рыночной волатильности.

— Автор Trefor Moss, Trefor.Moss@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ