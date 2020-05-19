19 мая — Dow Jones. Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США выступят на видеоконференции комитета конгресса США и доложат, как они распоряжаются чрезвычайными программами кредитования на 500 млрд долларов.

Конгресс выделил эти средства Министерству финансов из пакета финансирования борьбы с последствиями пандемии на 2 трлн долларов, закон о котором президент Дональд Трамп подписал в марте. В соответствии с этим законом, Министерству финансов выделено 46 млрд долларов на оказание непосредственной помощи авиакомпаниям и другим пострадавшим отраслям, а также 454 млрд долларов на покрытие убытков по программам кредитования со стороны ФРС.

Вероятно, законодатели предложат Мнучину ответить, насколько большой риск правительство готово взять на себя, инвестируя в программы кредитования центрального банка, и готов ли он потерять деньги, которые конгресс выделил для обеспечения широкой доступности финансирования наиболее нуждающихся компаний.

С одобрения Мнучина ФРС начала девять программ кредитования, а Министерство финансов выделило 195 млрд долларов из фонда поддержки экономики на покрытие убытков по некоторым из этих программ.

Пока нет ответа на вопрос о том, как Министерство финансов намерено распределить оставшиеся деньги. В докладе Мнучина, подготовленном для видеоконференции, сказано, что 259 млрд долларов будут потрачены на "создание и расширения в случае необходимости программ, в то время как мы продолжим пристально наблюдать за секторами экономики".

В апреле Мнучин говорил, что правительство может потерять деньги на некоторых инвестициях из чрезвычайных программ кредитования со стороны ФРС и заработать на других программах. По его словам, в соответствии с базовым сценарием, правительство как минимум останется при своих.

Мнучин считает деньги, выделенные для поддержки ФРС, отдельно от средств других программ, таких как программа содействия в выплате зарплат в авиакомпаниях, которые конгресс определил как гранты, возврат которых не предусмотрен.

Ему, вероятно, также зададут вопросы о роли Министерства финансов в управлении Программой защиты выплаты зарплат, в рамках которой выделено 530 млрд долларов на чрезвычайное кредитование малых компаний. Программа началась неровно и подверглась критике за то, что кредиты выдавались купным акционерным обществам, и за правила, ограничивающие порядок расходования средств малыми компаниями.

Возможно, на слушаниях законодатели будут спрашивать Пауэлла и Мнучина о необходимости дополнительных расходов с целью ограничения ущерба от текущего спада. На прошлой неделе палата представителей одобрила выделение 3 трлн долларов, причем за это решение прошло с небольшим перевесом голосов членов Демократической партии, и лишь один республиканец проголосовал за него.

Мнучин ожидает, что рост экономики ускорится во втором полугодии, и руководители правительства занимают выжидательную позицию в отношении дополнительной поддержки. В последние недели Пауэлл призвал конгресс и Белый дом тратить больше денег, чтобы государственное финансирование борьбы со спадом не прошло даром. Он также сказал, что восстановление экономики будет более продолжительным, чем ожидалось раньше, и его динамика неопределенна.

"Становится все понятнее, что восстановление может быть более медленным, чем нам хотелось бы", — сказал Пауэлл на прошлой неделе, добавив, что поэтому, возможно, "необходимо сделать больше".

Законодатели могут спросить Пауэлла, когда начнутся программы кредитования со стороны ФРС. Центральный банк запустил несколько программ, чтобы успокоить рынки краткосрочного финансирования, возродив меры, которые он осуществлял во время кризиса 2008 года, чтобы стабилизировать финансовые рынки.

Но было объявлено и о других программах, призванных поддержать рынки корпоративных и муниципальных облигаций, а также обеспечить прямое кредитование малого и среднего бизнеса, и вот запуск этих программ занимает больше времени.

Центральный банк начал покупки ETF корпоративных долгов на прошлой неделе в рамках одной из своих новых программ. В понедельник он опубликовал материалы по заявкам для властей штатов и местных властей, которые планируют выпускать облигации со сроком погашения до трех лет.

Только лишь объявив о намерении поддержать рынки корпоративных облигаций и не купив ни одной из них, ФРС позволила компаниям увеличить заимствования у частных инвесторов.

Тем не менее, и рынки, и законодатели будут одинаково пристально следить за способностью центрального банка выполнять эти программы.

В рамках одной из таких программ (Main Street Lending Program) ФРС будет кредитовать компании, которые слишком велики, чтобы подпасть под критерии Управления по делам малых предприятий, и слишком малы, чтобы кредитоваться на Уолл-стрит.

Центральный банк уже несколько раз корректировал свои программы кредитования, и Пауэлл говорил, что центральный банк пролежит корректировать их по мере поступления новой информации.

В то время как некоторые законодатели требуют от ФРС смягчить условия некоторых программ кредитования, другие обеспокоены тем, что центральный банк распространяет критерии отбора заемщиков на сектора экономики, которым, по их мнению, ФРС помогать не должна, такие как разведка и добыча нефти и газа.

— Автор Kate Davidson, kate.davidson@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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