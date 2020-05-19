МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Правительство и Центральный банк в ближайшее время завершат работу над общенациональным планом действий, призванным нормализовать деловую жизнь и восстановить занятость в стране, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Во вторник президент РФ Владимир Путин провёл совещание о реализации принятых ранее мер поддержки экономики и социальной сферы. Кадры встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, показали в эфире телеканала "Россия 24".

"К 1 июня вы поручили представить общенациональный план действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений в экономике. Правительство активно ведет эту работу совместно с главой Центрального банка Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной", — сообщил Мишустин в ходе встречи.

Он отметил, что в минувшую пятницу состоялось подробное совещание, в ходе которого были рассмотрены ключевые положения этого плана, также обсуждались новые возможности отраслевой поддержки бизнеса.

"Работу над этими поручениями, в том числе над нормативными актами, необходимыми для реализации предложенного вами нового пакета мер по поддержке людей и экономики, а также национальным планом завершим в ближайшее время и будем готовы вам доложить его в подробностях", — сказал премьер, обращаясь к главе государства.