Число новостроек в США в апреле сократилось на 30,2%, хуже прогноза
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в апреле уменьшилось на 30,2% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 891 тысячу, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения их количества на 24% в месячном выражении, до 927 тысяч.
При этом показатель марта был пересмотрен с 1,216 миллиона до 1,276 миллиона новостроек.
https://1prime.ru/state_regulation/20200519/831474009.html