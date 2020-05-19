МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в апреле уменьшилось на 30,2% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 891 тысячу, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения их количества на 24% в месячном выражении, до 927 тысяч.

При этом показатель марта был пересмотрен с 1,216 миллиона до 1,276 миллиона новостроек.