МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Минфин России 20 мая на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит ценные бумаги трех выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит инвесторам на безлимитных аукционах ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Кроме того, Минфин предложит инфляционные ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,824 миллиарда рублей.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом во втором квартале министерство планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 250 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — также 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 100 миллиардов рублей.

По итогам первого квартала 2020 года Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму 501,3 миллиарда рублей по номиналу. План привлечения на рынке ОФЗ в январе-марте был установлен также на уровне 600 миллиардов рублей.