МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российская экономика на фоне коронавируса начала восстановление, но пока не теми темпами, которые бы хотелось видеть, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции.

"В целом, все индексы после майских праздников показывают уже некоторое восстановление активности… в целом, потихоньку, пока еще не теми темпами, которые бы хотелось видеть, но идет восстановление, оживление экономики", — сказал Греф.

Министр экономического развития Максим Решетников также заявил, что индикаторы экономической активности в России пошли вверх, экономика начинает восстанавливаться.

"Если говорить про экономическое восстановление, то цифры последних буквально дней показывают, что динамика пошла вверх", — заявил Решетников на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Он отметил, что по стране идет процесс снятия ограничений. "Мы это видим по принятым решениям в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. В базовых отраслях все ограничения сняты. И это мы сразу увидели в росте потребления электроэнергии, росте перевозок транспортом, всеми видами транспорта. У нас на сегодняшний момент существенно наши эти ежедневные индикаторы пошли вверх", — рассказал Решетников.

По его словам, индикаторы достигли 71-72% от докризисного уровня.

"Последние дни динамика идет вверх, мы видим, что экономика начинает восстанавливаться", — добавил министр.

Он также считает, что просадка российской экономики по итогам 2020 года может оказаться меньше, чем предполагалось, но выход на восстановительную траекторию потребует времени.

Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%. Свой прогноз Минэкономразвития по ситуации в экономике России в текущем году не представляло. В начале апреля Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в текущих условиях, позднее министерство обещало подготовить прогноз к концу мая.

"С одной стороны, мы видим, что, может быть, уровень просадки экономики окажется меньше, чем мы предполагали. Но в то же время впереди, конечно, на возвращение на траекторию восстановления потребуется время", — сказал Решетников.

Он отметил, что в рамках работы над общенациональным планом по восстановлению экономики правительство ведёт работу над тем, чтобы максимально быстро вернуться на динамику роста. Планом также предполагаются мероприятия по восстановлению занятости, доходов населения и инвестиций.