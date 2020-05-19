ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. Прогноз развития мировой экономики и некоторых стран в отдельности вероятно будет пересмотрен в сторону понижения, заявила глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе онлайн дискуссии с президентом Asia Society Policy Institute и экс-премьером Австралии Кевином Раддом.

"Предварительные цифры (по экономической ситуации от стран), которые мы сейчас получаем, указывают на то, что вероятно будет пересмотр в сторону понижения. И я бы была счастлива, если бы я ошибалась", — сказала она.

Она отметила, что фонд рассматривает ряд сценариев развития мировой экономики в том числе и второй волны пандемии, что может негативно повлиять не только на итоги 2020 года, но и затронуть 2021 год.

По ее словам, прогноз по экономической ситуации может быть пересмотрен в сторону понижения уже в июне в рамках доклада Word Economic Outlook (WEO, "Перспективы развития мировой экономики") фонда.

Согласно апрельскому докладу WEO глобальный ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса упадет на 3% или более, а в 2021 году вырастет на 5,8% (выше прогноза января на 2,4 процентного пункта.