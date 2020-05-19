МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Власти РФ решили не продлевать на год — до конца 2021 года — специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, сообщил Минфин РФ.

"Вопрос продления ЕНВД на 1 год рассматривался — это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По итогам обсуждения было принято решение этого не делать. Сейчас вопрос снят с повестки дня, данное предложение более не актуально", — сообщил Минфин.

Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года. Этот специальный налоговый режим сейчас могут использовать предприниматели в отдельных видах деятельности: розничной торговле, общественном питании, ряде услуг — полный перечень установлен Налоговым кодексом. Пользователи платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученный доход значения не имеет.

В конце апреля Торгово-промышленная палата, "Опора России", "Деловая Россия" и РСПП в коллективном письме к премьер-министру Михаилу Мишустину просили продлить действие этого режима до 2024 года. Однако Минфин РФ считал это нецелесообразным.