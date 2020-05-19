МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сенаторы предлагают правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан, который снизился из-за экономических ограничений в условиях пандемии коронавируса, такое предложение содержится в проекте постановления палаты.

В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.

В частности кабмину рекомендуется "рассмотреть возможность разработки программы по восстановлению уровня доходов граждан".

При подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предлагается рассмотреть вопрос о финансировании мероприятий по строительству (реконструкции) инфекционных больниц (отделений) в субъектах Российской Федерации.

Также предлагается внести изменения в Стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2025 года задачами по модернизации системы здравоохранения с учетом опыта работы в условиях новой коронавирусной инфекции и противодействия ее распространению.

Минтрансу сенаторы предложили разработать специальную программу пассажирских перевозок авиатранспортом в условиях чрезвычайных ситуаций, говорится в проекте постановления палаты.

В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.

"Рекомендовать министерству транспорта РФ рассмотреть возможность разработки федеральной программы, предусматривающей перераспределение пассажиропотоков воздушного транспорта в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации с созданием нескольких авиахабов в РФ и инфраструктуры для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", — отмечается в проекте.

Минтруду сенаторы рекомендуют разработать поправки в трудовое законодательство о возможности для граждан в условиях режимов ЧС и повышенной готовности работать дистанционно, такое предложение содержится в проекте постановления палаты.

В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.

В проекте рекомендуется Минтруду рассмотреть возможность внесения изменений в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Трудовой кодекс, закон "О занятости населения в РФ" в части "установления особенностей трудовых отношений в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, в том числе при переводе работников на дистанционную, сменную работу, приеме работников на временную работу".