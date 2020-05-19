МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Повышение возраста продажи алкоголя в России — правильная мера, однако ее эффективность в полной мере проявится только в условиях легального рынка, тогда как его развитию препятствует большое количество регуляторных ограничений, заявил РИА Новости президент импортера алкоголя Simple, вице-президент "Опоры России" Максим Каширин.

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский во вторник сообщил РИА Новости, что Совфед планирует рекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

"В целом, с точки зрения формирования здоровья нации и правильного отношения к алкоголю — это вполне возможно. Все-таки ключевые потребители алкоголя — молодые люди и девушки старше 21 года. Я не думаю, что индустрия много потеряет, если продажи алкоголя будут разрешены именно с этого возраста. Но к этому вопросу нужно относиться комплексно", — сказал Каширин.

Он указал, что в настоящее время в России существует большое количество ограничений на продажи алкоголя — по месту, дистанции до соцобъектов, кроме того, запрещена продажа спиртного в интернете.

"На мой взгляд, это не очень правильно, поскольку общая запретительная политика способствует развитию нелегального рынка. Если бы определенные запреты снимались, тогда нелегальный рынок сам по себе исчезал, потому что легальные игроки чувствовали бы себя спокойнее, и тогда было бы гораздо проще соблюдать все требования", — указал собеседник агентства.

"Если регулировать рынок одними запретами — должного эффекта не получить, продажи сместятся в нелегальный сегмент. Поэтому я отношусь к этой идее концептуально положительно, но отрицательно — в нынешней реальности", — сказал Каширин.

При этом, по его словам, в условиях легального рынка можно было бы подумать о более тонком регулировании продаж алкоголя молодежи. "Можно было бы подумать о том, чтобы разделить продажи по содержанию спирта: например, с 18 лет ты можешь покупать алкоголь крепостью меньше 10 градусов, а с 21 года — больше. Или разрешить продажу только определенных напитков, например, пива, сидра и медовухи", — добавил он.