МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. После наступления кризиса в туристической отрасли, вызванного ограничениями из-за пандемии COVID-19, о своём банкротстве заявила только одна туристическая компания, сообщила официальный представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Банкротство было только одно. Компания сознательно объявила об уходе с рынка, так как поняла, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами. Она отправила своих клиентов в страховую компанию. Благо объёмы у них были совсем небольшие", — сказала Тюрина в эфире радиостанции "Эхо Москвы", не уточнив название компании.

Представитель РСТ отметила, что турбизнес очень боится, что отрасль сложится как карточный домик, но пока идёт только сокращение персонала туристических компаний, но в основном работников отправляют в отпуск за свой счёт.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заболевания, свыше 311 тысяч человек скончались. В России общее число выявленных заболевших составляет 299 941 человек, всего скончались от болезни 2 837 человек, выздоровели 76,1 тысячи.