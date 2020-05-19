МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий налоговые меры поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, ранее озвученных президентом РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет по бюджету и налогам, он "будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке", сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. В среду, 20 мая, состоится дополнительное заседание совета Госдумы. "На совете будут рассмотрены поступившие от правительства и депутатов законопроекты в рамках реализации мер, озвученных президентом по поддержке граждан и предприятий в условиях пандемии", — сказал Володин.

Документ предоставляет организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП) право признавать в расходах затраты на приобретение имущества, используемого для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, переданного медорганизациям, органам госвласти или местного самоуправления, а также государственным (муниципальным) учреждениям и унитарным предприятиям. При этом по таким операциям ранее принятый к вычету НДС восстанавливать не требуется.

В составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, будут учитываться пожертвования в виде имущества, переданного организациям, включенным в реестр социально ориентированных НКО, которые являются получателями соответствующих субсидий и грантов. В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться и списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.

От обложения налога на доходы физических лиц освобождаются доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим социальные услуги гражданам. А субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в наиболее пострадавших сферах деятельности в связи с распространением коронавируса, освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.

Для ИП, которые осуществляют деятельность в таких сферах без привлечения других работников, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование устанавливаются в фиксированном размере за расчетный период 2020 года в размере 20318 рублей.