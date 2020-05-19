МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило постановление об увеличении максимального размера специальной надбавки к тарифам газораспределительных организаций при реализации региональных программ газификации с текущих 25% до 35%, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Речь идет о внесении изменений в некоторые акты правительства по вопросам газификации субъектов РФ.

"Для соответствующей газораспределительной организации средний размер специальной надбавки, рассчитываемой в соответствии с методикой, утверждаемой Федеральной антимонопольной службой, не может превышать 35%… среднего размера тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для конечных потребителей", — говорится в документе.

При этом после 2023 года установление размера спецнадбавки к тарифу на транспортировку будет осуществляться "исходя из необходимости финансирования мероприятий программ газификации". Средства, привлекаемые за счет надбавок, можно будет направить в том числе на компенсацию затрат при регистрации прав собственности на объекты газораспределения, ранее являвшихся бесхозными.

Документ также устанавливает требования по соответствию разрабатываемых субъектами программ газификации критериям экономической эффективности. Кабмин поручил Минэнерго утвердить соответствующую методику в течение 9 месяцев, обязательное ее применение предусмотрено с 2023 года.

"Наряду с имеющимися полномочиями по формированию региональных программ газификации субъекты федерации получили возможность самостоятельно определять достаточный источник их финансирования. Одновременно с этим, повышается ответственность регионов за качество разработки таких программ через обязательства по применению методики оценки их эффективности", — говорится в релизе Минэкономразвития, занимавшегося разработкой документа.