МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Возможное повышение возраста продажи алкоголя в России может способствовать росту нелегального рынка и потреблению суррогатов, прокомментировал РИА Новости директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский во вторник сообщил РИА Новости, что Совфед планирует рекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

"В России уже есть сложившаяся культура потребления — люди начинают употреблять алкоголь с 18 лет, и введение подобного запрета будет способствовать только росту нелегального рынка и потреблению суррогатов, что неизбежно приведет к еще большему количеству отравлений", — прокомментировал Дурдыев.

По мнению собеседника агентства, увеличение возрастного порога для употребления алкоголя будет идти вразрез с остальными правами и обязанностями, которые гражданин получает с момента наступления совершеннолетия.

"Практика других стран, где разрешенный возраст для употребления алкоголя даже ниже 18 лет, показывает, что ключевым фактором в решении подобных проблем является формирование правильной культуры потребления, а не введения избыточных запретов", — отметил Дурдыев.