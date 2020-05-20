МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с просьбой перенести на более поздний срок уведомление сотрудников предприятий о выборе бумажной или электронной трудовой книжки. Письмо главы палаты есть в распоряжении РИА Новости.

Всем работодателям необходимо до 30 июня включительно письменно проинформировать работников о праве выбрать форму ведения трудовой книжки. До конца года работодатель должен получить соответствующее заявление.

"В связи с противоэпидемическими мероприятиями и работой в условиях самоизоляции уведомление работников становится затруднительным либо невозможным", — указывает Катырин.

"В этой связи прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в вышеуказанный федеральный закон (439-ФЗ – ред.) в части переноса срока уведомления работников о необходимости выбора между бумажной трудовой книжкой и электронным аналогом до 30 сентября 2020 года", — пишет Катырин.

Если работник до конца года не подаст никакого заявления, то работодатель продолжит вести трудовую книжку. Для тех, кто впервые пойдет на работу после 1 января 2021 года, предусматривается ведение сведений в электронном виде, трудовая книжка им оформляться не будет.

По данным на 27 апреля работодатели передали в Пенсионный фонд России данные на 15 миллионов сотрудников для электронных трудовых.