МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в апреле в годовом выражении замедлилась до 0,8% с 1,5% в марте, в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,2% против нулевой инфляции месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер прогнозировали, что годовая инфляция замедлилась до 0,9% с мартовского уровня в 1,5%, в месячном выражении ожидалась дефляция в 0,1%.

Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 0,9% в годовом выражении против 1,5% месяцем ранее. В месячном выражении цены не изменились, также как и месяцем ранее.