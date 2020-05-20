МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Экономика США сократится на 37,7% во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за весь год ВВП страны упадет на 5,6%, однако в 2021 году он вернется к росту на 4,2%, свидетельствует прогноз Бюджетного управления конгресса (CBO).

В квартальном выражении прогнозируется снижение на 11,2%. При этом в дальнейшем ожидается рост ВВП — на 5% в третьем квартале, а затем на 2,5% в четвертом.

Безработица с 3,8% в первом квартале подскочит до 15,1% во втором квартале и 15,8% в третьем, но сократится к концу 2020 года до 11,5%, прогнозирует Бюджетное управление конгресса. CBO ожидает рост числа безработных до 23,6 миллиона человек во втором квартале и до 25,1 миллиона человек в третьем.

"Пандемия и социальное дистанцирование привело к серьезным перебоям в экономической активности, вызвав волну потери рабочих мест и положив конец самой продолжительному росту (экономики — ред.) со времен Второй мировой войны", — считает ведомство.

Прогнозируется также, что несмотря на заметное улучшение экономической активности к четвертому кварталу 2021 года, показатели реального ВВП и занятости будут ниже, чем они были в четвертом квартале 2019 года, если действующие законы, регулирующие федеральные налоги и расходы, в целом останутся в силе.

"Ожидается, что экономика начнет восстанавливаться во второй половине 2020 года, так как опасения по поводу пандемии уменьшатся и государственные и местные органы власти ослабят ограничения…. Учитывая шансы на продолжение или возобновление пандемии, CBO прогнозирует, что социальное дистанцирование сохранится, но в меньшей степени. Сохранение социального дистанцирования в течение некоторого времени будет сдерживать экономическую активность и условия на рынке труда", — отмечается в прогнозе.