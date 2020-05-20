МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Во втором квартале экономика России может снизиться на 16%. Таковы подсчеты Bloomberg, которые были проведены на основании данных министерства финансов РФ.

Отмечается, что в если прогноз агентства сбудется, это будет худший квартальный показатель страны с начала 1990-х годов.

Bloomberg оценивает, что в апреле снижение ВВП РФ составило около четверти: экономическая активность в стране упала на фоне пандемии COVID-19 и принимаемых для борьбы с ней мер.

"Поскольку последствия ограничений будут сохраняться до мая, снижение ВВП во втором квартале, возможно, будет более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса",- говорит аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Что касается оценки Росстата, то по предварительным данным в первом квартале 2020 года ВВП России вырос на 1,6%.

По оценке министерства экономического развития — рост составил 1,8%. Во втором квартале МЭР ожидает падения не менее чем на 9,5%.

Банк России прогнозирует снижение ВВП во втором квартале текущего года на 8%. По итогам года регулятор ожидает падение на 4-6%.