МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Совокупные чистые покупки активов центробанков стран "Большой семерки" (G7) в рамках программ поддержки экономики за март-апрель достигли уже 2,5 триллиона долларов, подсчитало агентство Блумберг.

"Если брать вместе март и апрель, то чистые покупки до сих пор составляют в сумме 2,5 триллиона долларов, и будет еще больше", — пишет агентство.

При этом, как добавляет агентство, объем покупок активов центробанков G7 только в апреле превысил 1,3 триллиона долларов.

"Вспышка коронавируса подтолкнула крупнейшие мировые центробанки к крайним мерам, чтобы поддержать рост экономики и финансовую стабильность. В странах G7 эти меры включили возврат или запуск масштабных покупок активов", — пишет агентство.

ФРС США на фоне вспышки коронавируса в марте объявила, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка. У ЕЦБ действует несколько разных программ по выкупу активов с рынка. При этом регулятор отмечал, что не вводит ежемесячного лимита покупок активов в новом пакете на 120 миллиардов евро до конца года. У Банка Англии действует программа выкупа активов с рынка на сумму в 645 миллиардов фунтов стерлингов.