МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-марте снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 30,5%, или на 15,6 миллиарда долларов, и составило 35,5 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

При этом отдельно в марте профицит торгового баланса упал на 38%, составив 10,479 миллиарда долларов против 16,828 миллиарда долларов в марте 2019 года. Экспорт в этом месяце составил 29,7 миллиарда долларов, импорт — 19,2 миллиарда долларов.

По данным таможенной статистики, в январе-марте 2020 года внешнеторговый оборот России составил 143,5 миллиарда долларов, сократившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт России в первом квартале сократился на 15% в годовом выражении и составил 89,5 миллиарда долларов. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,3%, на страны СНГ — 11,7%. Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 61,7% (в январе-марте 2019 года — 66,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 66,9% (70,7%), в страны СНГ — 22% (36,5%). По сравнению с январем-мартом прошлого года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 21,5%, а физический — на 7,4%.

Импорт России в январе-марте 2020 года сократился на 0,2% — до 54 миллиардов долларов. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,6%, на страны СНГ — 10,4%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 46% (в январе-марте 2019 года — 44,9%). Доля этих товаров в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья составила 48,9% (в первом квартале 2019 года — 48,2%), из стран СНГ — 21,1% (19%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-мартом 2019 года увеличился на 2%, в том числе инструментов и оптических аппаратов — на 11,3%, механического оборудования — на 5,9%, электрического оборудования — на 1,6%. Физические объемы импорта легковых автомобилей снизились на 15,1%, а грузовых автомобилей — на 18,4%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в первом квартале текущего года приходилось 41,3% российского товарооборота (в январе-марте 2019 года — 43,4%), на страны СНГ — 11,2% (11,6%), на страны ЕАЭС — 8% (8,1%), на страны АТЭС — 33,2% (31,2%).