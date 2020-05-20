МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле, по окончательной оценке, замедлилась до 0,3% с уровня марта в 0,7%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали значения показателя на уровне 0,4%, как показала предварительная оценка.

Годом ранее, в апреле 2019 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,7%.

Годовая инфляция в Евросоюзе в апреле замедлилась до 0,7% с 1,2% месяцем ранее. Годом ранее показатель находился на уровне 1,9%.

Годовая дефляция в отчетном месяце была зафиксирована в Словении (-1,3%), на Кипре (-1,2%), в Эстонии и Греции (по — 0,9%). Самый высокий индикатор продемонстрировали Чехия (3,3%), Польша (2,9%) и Венгрия (2,5%).