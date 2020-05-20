МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Обещанный президентом РФ налоговый капитал для самозанятых в размере 1 МРОТ можно будет использовать и в 2021 году, если предприниматель не успеет потратить его в течение текущего года. Соответствующие поправки правительство РФ внесло ко второму чтению законопроекта о мерах поддержки экономики и противодействии распространению коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, и предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ. Глава ФНС Даниил Егоров на совещании у президента во вторник рассказал, что к 1 июня более 670 тысяч самозанятых получат такую помощь — на их счета поступит по 12 тысяч 130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога в 2020 году.

В соответствие с внесенными поправками, налоговый капитал можно будет использовать как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним. А если сумма не будет использована полностью в текущем году, остаток будет перенесен на 2021 год. Правда, воспользоваться таким капитала смогут только предприниматели, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых до 1 июня текущего года.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан — налог на профессиональный доход — работает с 2019 года. Регистрация в рамках данного налогового режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками, для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение "Мой налог" и ввести свои данные.

В прошлом году этот режим был доступен только в четырех пилотных регионах, а начиная с 2020 года жители 23 регионов России могут установить на смартфон это приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% — с юридическими лицами. Остальные регионы смогут запустить этот режим у себя с 1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.