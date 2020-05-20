МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россия смогла избежать негативных прогнозов и взрывного развития распространения коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Сейчас в стране уже сделано более 7 миллионов тестов на выявление новой коронавирусной инфекции, ежедневно такие исследования проводятся почти 200 тысячам человек. Благодаря этому мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов", — сказал он.