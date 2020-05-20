МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ инвестирует в бессрочные облигации РЖД до 100 миллиардов рублей пенсионных накоплений, говорится в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления правительства, который разработал Минфин России.

Проект постановления правительства РФ о внесении изменений в инвестиционную декларацию расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании опубликован для публичного обсуждения на сайте regulation.gov.ru. Цель поправок — обеспечить возможность инвестирования государственной управляющей компанией средств пенсионных накоплений в облигации без определения сроков?их погашения, эмитированных РЖД.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.

"Проектом постановления вносятся изменения в инвестиционную декларацию в части дополнения перечня активов, в которые осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений государственной управляющей компанией облигациями без определения срока их погашения, выпущенными российскими эмитентами, установление дополнительных требований, а также ограничений при инвестировании указанных средств в данный класс активов", — говорится в пояснительной записке к документу.

Объем размещения РЖД вечных облигаций составит до 370 миллиардов рублей. Планируемый объем инвестирования средств пенсионных накоплений государственной управляющей компанией в указанные облигации составит до 100 миллиардов рублей, говорится в записке.