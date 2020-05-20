МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития.

"Освободить Талыбова Азера Муталим оглы от должности заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе", — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года. До назначения он работал руководителем секретариата председателя Банка России и руководителем аппарата помощника президента РФ. В министерстве же курировал финансовый и закупочный блоки, управление делами.

"Замминистра Талыбов уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", — уточнили позднее в пресс-службе Минэкономразвития.