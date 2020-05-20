МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в апреле ускорилась до 4,05% с 3,98% в марте, сообщает Банк России.

"Небольшой рост оценок трендовой инфляции на фоне гораздо более заметного повышения общего роста цен (до 3,09% в апреле с 2,54% в марте) указывает на весомый вклад временных факторов в ускорение инфляции на потребительском рынке в прошлом месяце", — говорится в материалах регулятора.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанной на коротком трехлетнем временном интервале, составила 3,54%, увеличившись на 0,25 процентного пункта по сравнению с мартом.

Как отмечает ЦБ, в ближайшие месяцы ослабление потребительского спроса усилит дезинфляционное влияние на рост цен, что, вероятно, отразится и на показателях базовой и трендовой инфляции.