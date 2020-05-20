БРЮССЕЛЬ, 20 мая — ПРАЙМ, Мария Князева. Почти все страны Евросоюза на фоне глубокого экономического кризиса, вызванного борьбой с пандемией, превысили установленный правилами ЕС лимит дефицита государственного бюджета в 3% ВВП, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

Пакт стабильности и роста предписывает государствам союза удерживать дефицит бюджета на уровне не выше 3% ВВП, если этот показатель выходит за установленные рамки, в отношении страны может быть начата процедура принудительного сокращения дефицита. Однако ввиду нынешнего экономического шока, который требует дополнительного государственного финансирования экономики, эти правила временно не применяются.

"Во всех случаях, кроме Болгарии, мы пришли к выводу, что критерий по дефициту не выполняется", — сказал Домбровскис.

ЕК ожидает, по его словам, что дефициты бюджетов всех стран союза ввиду борьбы с кризисом ощутимо превысят допустимый показатель.

Домбровскис добавил что, когда начнётся восстановление экономики в ЕС, странам союза придётся возвращаться к выполнению бюджетных норм.