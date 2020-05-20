МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Снижение возрастного порога для выхода на пенсию позволит разрядить социальную напряженность в обществе из-за кризиса, вызванного пандемией, считает большинство экспертов, опрошенных агентством “Прайм”. Вместе с тем, некоторые из них опасаются, что принятие новых мер приведет к тому, что пенсионеры еще в большей степени станут заложниками госбюджета, а поддержка людей предпенсионного возраста, лишившихся работы, станет для госбюджета более серьезной нагрузкой, чем выплата пенсий.

Как пишет газета “Известия”, в России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Такая инициатива содержится в плане по восстановлению экономики страны, который Минэкономразвития направило на рассмотрение правительства. До конца года ведомство предлагает отправить на пенсию тех, кому до выхода на заслуженный отдых остается три года. Это касается женщин в возрасте 52,5 лет и мужчин 57,5 лет. По действующему законодательству, в этом году на пенсию могут выйти женщины в 55,5 лет и мужчины в 60,5 лет.

ВОЗРАСТНОЕ РАБСТВО

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал считает, что предложенная мера может снизить социальную напряженность.

“Не секрет, что в последнее время растет число безработных среди людей предпенсионного возраста. Найти работу в нынешней ситуации, когда общий уровень безработицы по стране растет, им станет еще сложнее. Снижение возрастного порога для досрочного выхода на пенсию позволит гражданам уходить на пенсию раньше на три года, а не на два, как сейчас”, — говорит он.

По мнению президента АО НПФ “Гефест” Ирины Масюк, члена рабочей группы Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) по развитию досрочного негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), cмягчение условий для досрочного выхода граждан на пенсию в текущих непростых условиях — позитивный шаг правительства. Ведь при пандемии проблема безработицы обострилась, а для граждан предпенсионного возраста – вдвойне. С одной стороны, это окажет поддержку значительной доле населения, а с другой – экономике страны, укрепив потребительский спрос.

Глава центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков напомнил, что его партия с 2016 года выступала против необдуманного повышения пенсионного возраста, а также принципа "возрастного рабства".

По его мнению, наиболее рациональным и социально справедливым является принцип свободного самоопределения пенсионного возраста, то есть после достижения установленного законом трудового стажа человек получает право выхода на пенсию независимо от возраста.

СПРАВИТСЯ ЛИ БЮДЖЕТ

В условиях последствий пандемии, значительного сокращения числа рабочих мест и роста безработицы, поддержка людей предпенсионного возраста, лишившихся работы, станет для госбюджета более серьезной нагрузкой, чем выплата пенсий, считает Бураков.

По оценкам Сигала, только около 40% предпенсионеров трудоустроены официально (около 1,5 млн человек).

“Если у них будет возможность уйти на пенсию раньше на один год, чем по нынешнему закону, это потребует дополнительных средств в размере 70-130 миллиардов рублей. К дефициту Пенсионного фонда это не приведет, поэтому вполне возможно, что правительство примет законопроект”, — полагает он.

“Главное, чему будет способствовать такой шаг, — это снижение социальной напряженности и материальное обеспечение той категории населения, которая в условиях сокращения рабочих мест оказалась в наиболее уязвимой ситуации”, — отметил эксперт.

ЗАЛОЖНИКИ ГОСБЮДЖЕТА

Глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис говорит, что в истории России много примеров, когда проблемы экономики пытались решить за счет пенсионеров. "Сейчас снова мы видим один из них — готовится рост выплат из пенсионной системы, но вновь не связанных с потерей трудоспособности", — сказал он.

“Для экстренной поддержки доходов населения и экономики можно повышать размер материальной помощи, в том числе по безработице, или даже учреждать новый вид выплат, например, вводить безусловный доход. Все это следует делать за счет госбюджета напрямую, а не из средств внебюджетного фонда, которым является ПФР”, — уверен эксперт.

До карантина пенсии финансировались за счет страховых взносов лишь на 60-70%. После новых мер этот уровень может упасть до 50%. “Пенсионеры еще в большей степени станут заложниками госбюджета, а, значит, и цен на нефть. Сможет ли бюджет обеспечить обещанную повышенную индексацию пенсий?”, — задает вопрос эксперт.

Масюк не считает, что дополнительные затраты бюджета на реализацию “этой новеллы” окажутся более серьезными, чем ее позитивный эффект в будущем.

“Что касается негосударственных пенсионных фондов и накопительной пенсии, то в данном вопросе НПФы оказались на шаг впереди правительства – при их непосредственном участии недавно был разработан и принят закон о сохранении прежнего возраста выхода на пенсию для клиентов негосударственных пенсионных фондов, работающих в системе обязательного пенсионного страхования – 55 и 60 лет, соответственно, для женщин и мужчин. Теперь эта логика распространяется с негосударственного пенсионного сегмента на государственный”, — сказала эксперт.