МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в апреле не изменились и на 1 мая 2020 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

При этом стоимость золота в резервах за апрель выросла на 5,2% — до 126,084 миллиарда долларов на 1 мая 2020 года с 119,84 миллиарда долларов на 1 апреля. Доля золота в международных резервах также увеличилась до рекордных 22,3% с 21,3%.

Банк России 30 марта сообщил, что приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указал регулятор.

В течение первого квартала 2020 года регулятор закупил в золотовалютные резервы 27,982 тонны монетарного золота.

Банк России в течение 2019 года, также как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).

Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на начало 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, 2008 года — 450 тонн, 2009 года — 519 тонн, 2010 года — 637,6 тонны, 2011 года — 789,9 тонны, 2012 года — 883,2 тонны, 2013 года — 958 тонн, 2014 года — 1036 тонн, 2015 года — 1207 тонн, 2016 года — 1415,2 тонны, на начало 2017 года — 1614,3 тонны.

За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).