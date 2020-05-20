МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-марте составил 6,615 миллиарда долларов, увеличившись на 11,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт из РФ в США составил 3,318 миллиарда долларов (рост на 24,9%), импорт в РФ из США — 3,297 миллиарда долларов (как и годом ранее).

Доля США в общем обороте внешней торговли России за отчетный период выросла до 4,7% с 3,8% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-марте 2020 года сократился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 58,753 миллиарда долларов.

В том числе экспорт из России в ЕС снизился на 21,2% и составил 39,739 миллиарда долларов, импорт в Россию из ЕС вырос на 4,6% — до 19,014 миллиарда долларов.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде сократилась до 41,3% с 43,4% годом ранее.

Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-марте составил 1,823 миллиарда долларов, сократившись на 43,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные ФТС.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 946,9 миллиона долларов (падение в 2,2 раза), импорт в РФ с Украины — 876,6 миллиона (снижение на 23,1%).

В итоге доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,3% с 2% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-марте снизился на 2,8% и составил 24,538 миллиарда долларов.

В том числе экспорт из России в Китай снизился на 1,4% и составил 12,963 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая — на 4,3%, до 11,575 миллиарда.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла при этом до 17,3% с 16% годом ранее.