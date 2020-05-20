МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме разместил на аукционе инфляционные облигации федерального займа (ОФЗ) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,824 миллиарда рублей при спросе в 29,159 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 100,25% от номинала, доходность по цене отсечения — 2,48% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,3094% от номинала, средневзвешенная доходность — 2,47% годовых.

Ранее в среду Минфин России разместил ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 года на 111,964 миллиарда рублей при спросе в 149,333 миллиарда и ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года на 46,8 миллиарда рублей при спросе в 57,855 миллиарда.