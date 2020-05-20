МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Совет Федерации направил в среду в кабмин свои предложения по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.

Письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова направлено за подписью председателя рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первого вице-спикера Николая Фёдорова.

"Решением Совета палаты утверждён перечень мероприятий по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Прошу рассмотреть указанный перечень мероприятий и учесть его при подготовке правительством общего национального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики", – говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ

Совет Федерации предлагает кабмину освободить от налогов за II квартал 2020 года не только субъекты малого и среднего предпринимательства, но и другие предприятия из пострадавших отраслей, следует из предложений.

"Освободить от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года не только субъекты малого и среднего предпринимательства, но и другие субъекты предпринимательской деятельности пострадавших отраслей", — говорится в предложениях.

Для этого, отмечают сенаторы, необходимо внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, а также проработать вопрос о внесении изменения в постановление правительства от 2 апреля 2020 года "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики".

СОЗДАНИЕ ФОНДА ПЛОХИХ АКТИВОВ

Совет Федерации предлагает кабмину создать Фонд плохих активов, которому банки смогут временно продать образовавшиеся из-за пандемии плохие долги.

"Предусмотреть создание Фонда (банка) плохих активов, которому кредитные организации смогут временно продать образовавшиеся из-за последствий пандемии плохие долги с обязанностью их обратного выкупа по определенному графику за разумную процентную ставку при условии введения соответствующих ограничений для кредитной организации (на выплату дивидендов, бонусов менеджменту, выдачу связанных кредитов) и повышения ответственности за неисполнение требования по выкупу проблемных активов", — говорится в письме.

Для этого необходимо разработать проект закона о внесении изменений, предусматривающих создание такого фонда, отмечается в предложениях.

СУБСИДИИ НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ

Совет Федерации также предложил правительству обеспечить право на субсидии в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям с третьим и последующим ребенком.

"Обеспечить право граждан на получение субсидий в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов семьям, в которых родился третий или последующий ребенок в ситуациях, когда заемные средства направлены в том числе на сопутствующие приобретению жилья цели предоставления кредита (неотделимые улучшения или ремонт жилого помещения, страхование имущества и ответственности заемщика, оплата паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива), а также в случае приобретения объектов незавершенного строительства или доли (долей) в праве общей собственности на объекты недвижимости", — говорится в предложениях.

ИНОСТРАННЫЕ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРЫ

Совет Федерации предложил кабмину исключить из-под действия российских контрмер иностранные жизненно необходимые или дефицитные товары.

"Исключить риск возникновения дефицита жизненно необходимых товаров или компонентов для их производства на территории Российской Федерации, предусмотрев исключение действия мер воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств для жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации", — говорится в предложениях.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О САМОЗАНЯТЫХ И ИНОСТРАНЦЫ

В Совете Федерации также предлагают кабмину РФ распространить применение законодательства о самозанятых гражданах к иностранцам.

"(Рекомендуется) распространение применения налога на профессиональный доход (института самозанятых граждан) на иностранных граждан", — говорится в предложениях.

Для этого необходимо внести изменения в закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "налог на профессиональный доход", отмечают сенаторы.

ЦИФРОВОЙ НАЛОГ

В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение компаний в стране нахождения потребителей цифровой продукции.

"Рассмотреть вопрос о введении цифрового налога (digital tax), предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции", — говорится в предложениях.

Речь идет о том, чтобы налог с доходов международных IT-компаний, таких как Facebook, YouTube, Aliexpress или Google, от российских потребителей взимался в России. Глобальный подход к налогообложению прибыли международных цифровых гигантов сейчас разрабатывает ОЭСР. Однако разработка и введение глобального подхода потребует времени, поэтому некоторые страны самостоятельно вводят "цифровой налог". Это уже сделали, в частности, Великобритания, Италия и Франция – правда, последняя заморозила его из-за угрозы санкций со стороны США.

В России уже действует особый порядок уплаты НДС для иностранных производителей цифровых услуг и ПО — так называемый "налог на Google". Он распространяется на реализованные в России электронные услуги, которые оказаны автоматизировано с использованием информационных технологий: через интернет или другую сеть. При этом, к примеру, если заказ оформлен в интернете, но доставлен обычным способом, не через сеть — "налог на Google" не применяется.

ПОДДЕРЖКА ЖКХ

Совет Федерации также предложил правительству обеспечить экономическую поддержку предприятий ЖКХ, оказывающих услуги населению.

"Обеспечить экономическую поддержку предприятий (организаций) жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающих предоставление населению жилищных и коммунальных услуг (ресурсов) по водоснабжению и водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, по обращению с твердыми коммунальными отходами", — говорится в предложениях сенаторов.