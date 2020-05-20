МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, подписал с рядом банков соглашение о предэкспортном финансировании в размере 665 миллионов долларов сроком на пять лет, говорится в сообщении компании.

"Уралкалий"… подписал с 11 международными банками соглашение о получении кредита на сумму 665 миллионов долларов США. Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Bank of China Limited, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, ING, Mitsubishi UFJ Financial Group, Всероссийский банк развития регионов, SGBTCI и Societe Generale", — говорится в сообщении.

В качестве уполномоченных ведущих организаторов сделки выступили Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg и Mizuho Bank Ltd. J.P. Morgan Securities PLC и Райффайзенбанк выступили ведущими организаторами сделки. "АйСиБиСи Банк" — в роли организатора, ING — в роли координатора и агента по документации, Credit Agricole Corporate & Investment Bank — в роли кредитного агента и агента по обеспечению.

Ставка по кредиту составила LIBOR плюс 2,2%, срок кредита — 5 лет. "Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности "Уралкалия", — отмечается в релизе.

"В условиях непростой макроэкономической ситуации для нас особенно важно, что готовность к сотрудничеству с "Уралкалием" демонстрируют не только наши постоянные партнеры, с кем нас связывают долгосрочные доверительные отношения, но и финансово-кредитные организации, в том числе из США и Японии, которые не участвовали в предыдущих соглашениях по предэкспортному финансированию", — отметил директор по экономике и финансам "Уралкалия" Антон Вищаненко, слова которого приводятся в релизе.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет 20,3% в уставном капитале "Уралкалия", компания Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка — 23,48%.