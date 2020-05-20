МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минфин России установил новый рекорд по объему размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в течение одного аукционного дня, продав в среду бумаги почти на 170 миллиардов рублей.

Предыдущий максимальный объем размещения ОФЗ был зафиксирован в апреле 2019 года и составил чуть более 137 миллиардов рублей.

На первом безлимитном аукционе Минфин разместил ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 года на 111,964 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 104,807% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,27% годовых. Средневзвешенная цена составила 104,9341% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,25% годовых. Спрос составил 149,333 миллиарда рублей.

На втором безлимитном аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 46,8 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 121,96% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,85% годовых. Средневзвешенная цена составила 122,2187% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,83% годовых. Спрос — 57,855 миллиарда рублей.

На третьем аукционе Минфин в полном объеме разместил инфляционные ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,824 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 100,25% от номинала, доходность по цене отсечения — 2,48% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,3094% от номинала, средневзвешенная доходность — 2,47% годовых. Спрос составил 29,159 миллиарда рублей.

В ходе первого аукциона министерство удовлетворило 135 заявок инвесторов, в ходе второго — 171, в ходе третьего — 37.

"Улучшение настроений инвесторов и возобновление роста цен на вторичном рынке на ожиданиях дальнейшего снижения ключевой ставки после нулевой инфляции на второй неделе мая предопределило рекордные результаты прошедших аукционов как по объемам, так и по ставкам", — прокомментировал РИА Новости итоги аукционов главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По его словам, зафиксированы максимальные за всю историю объемы спроса и предложения, которые составили 236,4 и 169,6 миллиарда рублей соответственно.

"Удовлетворив около 72% от объема спроса, Минфин РФ разместил облигации с дисконтом порядка 2 базисных пунктов по средневзвешенной доходности к уровню вторичного рынка накануне. При этом самый долгосрочный выпуск был размещен с минимальным уровнем за всю историю, который составил 5,83% годовых. А доходность по среднесрочному выпуску была установлена на уровне 5,25% годовых, что на 25 базисных пунктов ниже ключевой ставки", — отметил он.

Минфин РФ по итогам аукционов в апреле и двух аукционных дней в мае разместил гособлигации на общую сумму порядка 636,4 миллиарда рублей, перевыполнив уже план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который установлен на уровне 600 миллиардов рублей. На текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 1,138 триллиона рублей.