МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 13 по 18 мая осталась на нулевом уровне, с начала года потребительские цены выросли на 2,2%, сообщает Росстат.

За период с 7 по 12 мая инфляция замедлилась до нуля после двух недель инфляции в 0,1%.

"За период с 13 по 18 мая 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала мая – 100,1%, с начала года – 102,2%", — говорится в сообщении.

Опережающий инфляцию рост цен в отчетном периоде с 13 по 18 мая зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин и дизтопливо не изменились.

По данным Росстата, инфляция в России в апреле составила 0,8% после 0,6% в марте, в годовом выражении — ускорилась до 3,1% с мартовских 2,5%. Минэкономразвития в своем обзоре ранее сообщало, что инфляция в России в мае прогнозируется на уровне 0,4-0,6%, годовая составит 3,2-3,4%.

Рост цен на гречку и рис в России с 13 по 18 мая слегка замедлился, цены на пшено не менялись, сахар продолжил дешеветь, снизилась и стоимость лука, однако несколько ускорился рост цен на картофель, следует из сообщения Росстата.

"За период с 13 по 18 мая 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую — на 1,2%. Подорожание на 3% и более отмечено в 6 субъектах Российской Федерации, самое заметное в Псковской и Магаданской областях — на 7,1% и 6,3% соответственно. В Республике Саха (Якутия) и Пермском крае она подешевела на 1,5%", — говорится в сообщении.

За предыдущий период, с 7 по 12 мая, рост цен на гречку составил 1,3%. В свою очередь цены на шлифованный рис с 13 по 18 мая повысились на 0,9% против 1% за предыдущий период. Цены на пшено не менялись (за предыдущий период отмечался рост на 0,1%).

Среди остальных продуктов выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,6%), черный чай (на 0,5%), вермишель (на 0,4%), мясные консервы, овощные консервы для детского питания, пшеничную муку (на 0,3%), подсолнечное масло, ржаной хлеб, макаронные изделия, соль, шоколадные конфеты и печенье (на 0,2%).

В свою очередь цены на куриные яйца снизились на 1,4%, мясо кур — на 1%, сахар-песок — на 0,3%, свинину, вареные колбасы, сосиски, сардельки, сливочное масло, молоко и творог жирный — на 0,1%.

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,4%, в том числе на картофель — 2,5%, яблоки — 1,9%, капусту белокочанную — 1,2%, морковь — 0,9%. В то же время помидоры стали дешевле на 4,1%, огурцы — на 2,9%, лук репчатый — на 0,9%", — добавляет Росстат.

Для сравнения, за предыдущий период сахар подешевел на 0,2%, картофель подорожал на 2,3%, капуста — на 1,8%, лук — на 1,5%, морковь — на 1,2%, яблоки — на 1,7%. Яйца тогда подешевели на 0,9%, огурцы — на 3,3%, помидоры — на 2,2%.

Анальгин отечественного производства за неделю с 13 по 18 мая подорожал в России на 1%.

"В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 1,0%, ренни – на 0,3%, флуоцинолона ацетонид и валокордин – на 0,2%, алмагель – на 0,1%. При этом цены на линекс снизились на 0,3%, офтан катахром – на 0,2%", — говорится в сообщении.

В апреле метамизол натрия, известный в России как лекарство анальгин, подорожал на 8% по сравнению с мартом, следовало из данных Росстата.

В целом же рост цен на лекарства в прошлом месяце превысил инфляцию в четыре раза. Цены на медикаменты в апреле выросли на 3,2% по сравнению с мартом, тогда как общий рост потребительских цен в России составил 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.