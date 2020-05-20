МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Экспорт сахара из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (для сахара — с августа 2019 года по июль 2020 года) по состоянию на 10 мая превысил 1 миллион тонн — темпы поставок в текущем сезоне стали рекордными за всю историю отечественной сахарной индустрии, говорится в сообщении Центра агроаналитики Минсельхоза РФ.

"Зарубежные поставки за сезон-2019/20 на 10 мая превысили 1 миллион тонн, увеличившись в 7,7 раза по сравнению с аналогичным периодом сезона-2018/19. По предварительным данным, около половины этого объема — 496,3 тысячи тонн — было вывезено из страны в текущем календарном году", — говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что после актуализации информации и учета данных о торговле со странами ЕАЭС показатели будут еще выше. "Высокие темпы поставок российского сахара в текущем сезоне стали рекордными за всю историю сахарной индустрии страны", — указывает Центр агроаналитики.

Основными покупателями российского сахара в текущем сезоне, по оценке аналитиков, стали Узбекистан (163,4 тысячи тонн), Казахстан (156,6 тысячи тонн), Азербайджан (143,6 тысячи тонн), Таджикистан (119,1 тысячи тонн), Украина (67 тысяч тонн) и Белоруссия (47,9 тысячи тонн). На эти шесть стран пришлось 79,6% всего вывезенного из РФ белого сахара.

Экспорт белого сахара из России за месяц с 13 апреля по 10 мая увеличился по сравнению с показателем за предыдущий месяц на 64,5% — до 124,6 тысячи тонн (без учета торговли со странами ЕАЭС). При этом, добавляет центр, экспорт сахара-сырца практически приостановился: продукция за анализируемый период вывозилась только в Узбекистан — в объеме 11 тысяч тонн.