МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Госкомпания "Автодор" совместно с властями Владимирской области разработала новый вариант трассировки автодороги М12 Москва-Казань, следует из сообщения госкомпании.

Отмечается, что 20 мая состоялось совместное рабочее совещание губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и предправления "Автодора" Вячеслава Петушенко по вопросу трассировки новой скоростной автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань на территории Владимирской области. Ранее на рабочих совещаниях рассматривались несколько вариантов прохождения М12 по территории Владимирской области, и каждый из них по тем или иным причинам в полной мере не устраивал жителей региона, а теперь предложен вариант, который "выверен до метра" и учитывает замечания, которые были высказаны местными жителями, пояснил Сипягин.

"Мы принципиально изменили трассировку, приблизили ее к Владимиру, теперь она идет в полосе отвода Южного обхода города", — пояснил Петушенко.

По данным "Автодора", больше всего нареканий предыдущие проекты прохождения трассы вызвали в Судогодском районе, где под снос попадало семь домов в деревне Гридино. Поэтому проектировщики пошли навстречу местным жителям и с учётом их замечаний и пожеланий разработали трассировку, которая не затрагивает этот населённый пункт, а новый вариант прохождения дороги госкомпания направила в администрации районов для согласования, добавляет "Автодор".

Автодорога Москва-Казань протяженностью 794 километра — один из участков международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай (ЕЗК), она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса в два раза должна сократить время в пути между городами. В ноябре 2019 года тогдашний вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что строительство головного участка трассы — до Владимира — начнется во втором полугодии 2020 года, а полностью новая дорога будет готова к 2027 году.