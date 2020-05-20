МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Некоторые члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на апрельском его заседании выразили опасения по поводу возможности новой волны заражений коронавирусом в стране и обсудили сопутствующие риски, следует из протокола этого заседания.

"Некоторые участники выразили мнение, что есть значительная вероятность новых волн вспышки (коронавируса — ред.) в краткосрочной или среднесрочной перспективе", — говорится в протоколе. Согласно такому сценарию, существует риск дальнейшего ущерба экономике, в том числе закрытия компаний, убытков и перебоев в цепочках поставок. Вместе с этим несколько членов комитета указали на то, что высокий уровень госдолга может сдержать дальнейший экономический рост.

При этом ФРС признала серьёзным уже существующий ущерб. "Вспышка коронавируса и меры, которые были приняты для защиты здоровья населения, значительно повредили экономической активности в США и за рубежом", — сообщается в документе. Отмечается также, что данные по состоянию на конец апреля указывали на значительное ухудшение состояния рынка труда, а также на резкое снижение ВВП страны в первом квартале.

Это подтвердила позднее официальная статистика: в апреле безработица выросла до 14,7%, обновив максимум с 1940 года, а ВВП США, по первой оценке, в первом квартале снизился на 4,8% в годовом выражении. При этом множество индикаторов указывают и на то, что снижение ВВП во втором квартале может стать "чрезвычайным", говорится в документе. А бюджетное управление конгресса (CBO) США ранее сообщило, что прогнозирует падение индикатора на 37,7% во втором квартале, а по итогам всего года — на 5,6%, с последующим ростом в будущем году на 4,2%.

ФРС в марте дважды снизила ключевую ставку, до 0-0,25%. Оба решения были неожиданными, а очередное заседание комитета, запланированное на 17-18 марта, было в итоге отменено, но проведено в апреле. Следующее заседание запланировано на 9-10 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.